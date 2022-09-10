台灣視覺藝術協會舉辦「台灣當代一年展」開幕式，國民黨台北市長參選人蔣萬安（前排右一）、民進黨台北市長參選人陳時中（前排左一）、無黨籍台北市長參選人黃珊珊（前排右二）皆出席，三人席次各隔一段距離。（張芷瑜攝）

九合一選戰如火如荼，北市三腳督再聚首，國民黨台北市長參選人蔣萬安、民進黨台北市長參選人陳時中、無黨籍台北市長參選人黃珊珊 ，10日先後來到由台灣視覺藝術協會舉辦的「台灣當代一年展」開幕式，本來只有黃、陳出席，蔣則今日臨時新增行程，三人也趁致詞時各端藝文政見，互相交鋒，此次三人席次各隔一段距離，除了打招呼後未有更多互動。

陳時中表示，盡力支持藝術場館的展演，讓台北成為文化之都，透過藝fun券支持藝文產業，讓它越來越興盛，自然能培養更多藝文人士。他也強調，自己這方面不行，但太太本身學音樂，小孩也學藝術相關，可體會這條路的辛苦，不過以政治進入藝術來看，會站在全力支持的立場，唯有用政治支持藝術，藝術才能發光發亮，讓社會變得更好。

黃珊珊則表示，1999年台北市率全國之先成立文化局，引進很多很多藝術家作品，很高興今日看到戰火下的藝術家來到現場，政府扶植藝文產業，最重要是找到場域讓藝術家展演。

黃珊珊表示，台灣比較務實注意自己的生活，文化精神常常被忽略，所以要透過教育、政府、環境提供相關服務，讓藝文能滲透，未來要增加舞台、接軌國際、讓它產業化，台北市是充滿可能性的城市，希望創作者能在這裡做出最好的創作，讓作品被全世界看見。

蔣萬安則表示，城市藝術文化發展有3個願景，第一是共同創作，像這次虛實整合雙展場，公開徵才集結個藝術家協力完成，第二是包容，不分國籍、族群，希望在台北透過舉辦國際會展，帶動藝術產業發展，第三是多元合作夥伴關係，結合科技創造永續未來。

蔣萬安也說，很多新興藝術家常表示碰到最大問題，是找不到適合場地，未來會提高預算給新興藝術家而非大型團體，相關場域使用也會給租金優惠 ，並透過城市美學再造，讓藝術融入每個人生活，向下扎根。