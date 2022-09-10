新北市經發局開辦「群眾募資輔導計畫」，至今已協助37組團隊，募得超過1.2億元資金。（新北市經發局提供）

為了鼓勵產業創新、活化，新北市經發局開辦「群眾募資輔導計畫」，至今已協助37組團隊，募得超過1.2億元資金，其中《瘋北大兒童上街趣》是一群由平均年齡只有8歲的孩子提案倡議，希望在城市馬路架出可拆卸、重複使用樹屋，把大自然搬進孩子的生活空間，今年活動將在9月24日下午1時在三峽大義路登場，舉行大型新北童樂會。

經發局指出，《瘋北大兒童上街趣》首屆起就在新北市舉辦，今年已邁入第三屆，該計畫是最大的兒童公眾參與活動，團隊將大型活動設計成適合孩子的專題式課程， 讓孩子藉由學習來創造改變，讓社會大眾看見孩子的無限潛能。

《瘋北大兒童上街趣》今年以「在街頭找回童年」為主題，希望落實聯合國兒童權利公約的精神，幫助孩子建構創造力。

經發局長何怡明表示，群眾募資是業者透過網路向民眾募資，民眾可以用購買或贊助方式，支持業者計畫，用途廣闊，有團隊藉此栽培更多優秀有潛力的選手，也有團隊透過群眾募資打造教學廚房，協助身障者投入餐飲。新北市群眾募資計畫更新增「異業合作」團隊提案機制，鼓勵不同領域業者投入多元創意，強化彼此技術。

經發局說，今年群眾募資輔導計畫有「科技與設計加值」、「社會與地方創生」、「文化與內容發展」三大領域徵件，入選15組提案，包含《叫我野孩子》校園巡映集資計畫、熱原拳擊隊-衝突少年的拳擊學校、MORPH芯動摩行杯-5合1多功能隨身杯、ARES矽膠布電競滑鼠墊-電競者的夢想✕神之操控平台、希爾搖擺電動沙發、【我寫的這一年】獨創手寫造字曆、《獵島計畫》、《2023超業日曆》、《2023國際觀察曆》等，詳情可至集資計畫網站（https://ntpc-back-you.tw/）查詢。