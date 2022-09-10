物價飆漲，薪水不漲！年輕人想買房越來越困難，日前就有一名女網友抱怨，爸媽想要把大安區價值2000多萬的房子過戶給哥哥，卻只想每個月提供給她1萬元的租屋補助，讓她感到心中很不平衡，沒想到貼文一出，有內行網友精算後發現「其實哥哥虧爆」。

原PO在網路論壇「Dcard」發文表示，近期爸媽正準備過戶位於台北市大安區一間兩房一廳的房子，雖然坪數不大，市值也要約2300萬元，爸媽和原PO協商，房子給哥哥，原PO搬出去住，但承諾會每個月給原PO一萬塊錢補貼租屋，對於爸媽的提意原PO不知如何是好，最後只得上網請益，「如果是你們會妥協嗎？還是繼續吵著要更多？」

貼文一出，網友的意見兩極，有人認為原PO的父母重男輕女的程度太離譜，「不可以，市值2300萬卻只分你一萬，差太多了吧」、「台北一個月一萬也太少了吧」、「去吵啊，到時候什麼都沒有」，但也有另一派認為，父母有權分配自己的財產，輪不到他人置喙，「我是不知道你要憑著哪一點去吵？不講我還以為你爸媽欠你錢勒」、「自己賺錢買啊」、「房子給妳，兩老妳顧，要嗎？」

不過也有內行網友精算，直說：「其實你哥很虧」，因原PO說的2300萬應該是行情價，但在實際贈予鑑價時，價值大約會是500萬元至800萬元之間，超過240萬的部分，爸媽要被課贈與稅，不僅如此，若哥哥未來有意換房，還會被課超級重的「房地合一稅」，網友認為，「在這樣的條件下，要與父母同住、負擔生活開銷與較高的孝親費用，哥哥真的虧爆」。