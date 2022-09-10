現今騎乘電動自行車不需駕照，使用者多為外籍移工、長者或買菜族等，因便利輕巧又省油錢，近年愈來愈多人購買，雖預計11月起將改制掛牌才准上路，仍不減買氣。不過，因電動自行車所致的火警事故頻傳，業者也提醒充電大忌，若使用不慎起火，燃燒速度恐讓人連滅火器都來不及拿，強調應選購通過合法檢驗產品，避免意外發生。

桃園市中壢區昨日深夜一處住宅，疑因停放在1樓的多輛電動車使用延長線充電，導致電線走火，在中秋連假首日釀下母子雙亡慘案，也讓電動自行車充電安全問題受關注。

據悉，現今購買電動自行車的族群以外籍移工、將滿18歲青年以及長者或菜籃族居多，因不少家長要讓孩子在騎乘機車前，讓孩子有代步工具實際體驗並練習道路安全知識，長者則是擔心重考駕照相當麻煩，其中在桃園，騎乘電動自行車的移工幾乎占大宗，市區與工業區隨處可見。

在中壢經營電動自行車行的業者章家軒指出，首先選購車輛與充電器時，應挑選原廠且通過台灣合法檢驗的產品，較有安全保障，被電動自行車廣為採用的鋰電池屬化學產品，若保護層不慎破裂接觸到空氣，會瞬間產生高溫爆炸，速度約1至2秒，讓人連拿滅火器的反應時間都沒有。

章家軒說明，好的鋰電池裝有保護板，充電時不會讓電壓值超出，升至一定數值就會自動截斷電壓，且擁有防爆膠和防爆殼等，不怕一萬就怕萬一，優質的鋰電池確有其價值。他也分享電動自行車充電大忌，千萬別在烈日下或容易沾到水的環境充電，建議放置在陰涼處，且充電時絕對不要將車輛停放在「逃生路線」上，避免發生危險。

市面上的電動自行車有多種外型，例如腳踏車型或類似機車的車型，平均價錢依規格約2至5萬元不等，也有許多人購車後會花1至2萬元改裝車輛，追求拉風感。不少民眾關心，要如何選購安心的電動自行車，章家軒強調，仍以通過台灣法律合法檢驗通過為原則，另也可觀察品牌、商家的規模、評價與相關交易量等資訊進行評估。