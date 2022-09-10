基隆市都發處10日在太平國小舉辦山海小市集，讓民眾看到地方創生的可能性。（基隆市都發處提供／張志康基隆傳真）

基隆市政府與罾仔寮社區、元智大學合辦的「山海工作營」今年邁入第7年，基隆市都市發展處10日在太平國小舉辦山海小市集及成果發表會，也邀請基隆市長林右昌及都發處處長徐燕興，共同見證太平山城的持續蛻變。

林右昌表示，基隆近年來改變，不是蓋出來，而是生長出來、有生命力的，就像今天舉辦的山海小市集，延續七年時間，藉這項活動和社區居民一起長大，從太平國小廢校、青鳥書店進駐到2022城市博覽會的光電獸夜間光電展演，把人群從山腳下吸引一路漫步到山上，體驗常民生活引發想像。

林右昌說，這是不斷演化的過程，太平國小校舍周邊工程進行是利用中央城鄉計畫，延續把原有成果向外擴展，未來還有西岸太平山城纜車系統，預計明年完成細部規畫設計，希望後年能開始動工，屆時太平山城是不一樣風景。他強調，改變是長出來的，是有了市民參與的精神，在城市改造過程不中斷，這樣的進步會延續下去。

都發處長徐燕興表示，在地方創生政策下，市府積極整合產業創生、空屋媒合、社區共創等議題，努力推動西岸太平山城地方創生，也希望市民後續可以持續關注並踴躍參加相關活動。

今年山海小市集，更貼近山城社區及基隆社群組成22組市集攤位，包含太平宮麻油雞飯、在地熱情居民的枝仔冰，金豆咖啡、AD飾不飾、人參民謠小屋、江福記餅店等；除了市集攤位以外，也邀草子樂團、吉鼓拉音樂藝術工作室、Wac瓦克阿中、House Band等在地樂團，共同成就罾仔寮一年一度盛會，感受山城生活氛圍。

此外，系統活動還包括設計與建築者之家建築競圖、都市設計及再生議題交流講座、山海工作營等活動，討論及實驗山城生活新可能，透過山海工作營，透過學生與居民的互動，一起觀察及思考太平山城轉變的可能。