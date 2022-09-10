日前發生在永和發生分屍案，台北市長參選人蘇煥智指出，遭殺害的弟弟辭去工作照顧老母耗盡存款，只能向兄長借錢，導致與兄長關係不睦。國民黨的蔣萬安與民進黨的陳時中都沒有把長照悲歌的核心問題講淸楚，關鍵在於目前主要的長照費用負擔仍在必需靠家庭子女來負擔，許多子女負擔不起。蔡英文總統、陳時中對此應該負起政治責任。

蘇煥智表示，長照服務的供給與人力仍然跟不上社會老化的腳步。目前長照負擔不起是目前最根本的問題。

他認為，長照負擔不起的根本解決之道就是實施長照社會保險，但蔡英文、陳時中反對長照社會保險，卻又無法充實財源，導致長照主要需求的經費負擔仍然必須靠家庭自己來負擔。這就是為什麼「長照負擔不起」的罪魁禍首就是「蔡英文、陳時中」。

蘇煥智指出，台灣早在本人擔任第四屆立委時即在立法院倡議應該仿效日本實施長照保險，以確保有穩定長照財源來照顧失能的長者及身心障礙者。可惜經過了23年仍然沒有結果。馬英九擔任總統時雖主張要推動長照保險，但拖到2015年6月任期最後一年才提出；但遭主張稅收制的民進黨阻擋未能通過。但在國民黨擁有國會多數的狀況之下，國民黨如果有心推動，應該也會通過。看來國民黨也是打假球。

對於蔡英文上台後的長照政策，蘇煥智指出，蔡英文政府主張的稅收制主要的財源是菸捐、贈與及遺產稅、政府撥款。其財源不穩定，而且以公務預算支出受到許多主計的限制，給付的行政作業負擔非常繁瑣。在缺乏自主財源、缺乏由下而上社區參與之下，不但沒有改善長照需求，反而產生更多的問題。

他說，支持長照2.0的財源，靠調增遺產及贈與稅、菸品稅及菸品捐、政府預算撥款，財源嚴重不足。尤其吸菸族已經是一頭牛剝兩層皮了，繼續調漲菸稅，等於是對吸菸族群再剝一層皮。

他說，而且吸菸人口的確日漸減少，如果以菸捐作為長照2.0的財政基礎，可以想見未來長照的財源肯定也會隨著吸菸人口的減少而下降，屆時長照2.0將會面對財政危機。而且許多吸菸族群的平均收入並不高，以菸捐作為支持長照財源，等於向窮人多徵稅做長照。

他指出，由於以公務預算支出受到許多主計會計的限制，給付的行政作業負擔非常繁瑣，許多受補助的單位，面對繁瑣的行政作業程序，不但要先墊款好幾個月，而且要特別請專人來處理向政府請款事。導致中央的執行率祇有五成左右，地方的執行率也不到6成。

他認為，衞福部過度管制，也扼殺台灣長照產業；目前政府禁止企業提供長照服務，並限制私人最多祇能夠提供住宿型長照機構最高祗能提供49床，顯然這個限制營業或執業自由，而且限制的理由毫無正當性可言。另外法律規定「長照機構法人的董事丶監察人不能擔任長照機構法人及其所設機構的職員」，這根本就是妨礙、限制人民投入長期照顧服務產業。

他說，這些主要長照支出，仍然要靠自己及家庭來負擔。導致許多家庭負擔不起。

蘇煥智表示，從以上的弊病可以看出，蔡政府雖然口說要推動長照政策，但限制社會參與、又過度管制，導致業者痛苦不堪。而長期擔任衛福部長的陳時中難辭其咎，所以蔡英文和陳時中，根本就是扼殺台灣長照產業的「長照殺手」。

蘇煥智說，他主張實施長照社會保險，充實長照經費，涵蓋長照機構費用及看護費等主要負擔；培養在地長照人力，組織「長期照顧服務勞動合作社」；社區照顧關懷據點都能夠增聘一位專案的社工師來做行政管理及企劃，作為最基層「社區化照顧」的據點；應該參考法國的制度，進一步評估具有社會保險內涵的『以房養老』政策。其給付內容應該包括生活費、醫療保險自付額、長照需求。

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363