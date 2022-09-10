富邦悍將9日與中信兄弟的「金控大戰」在6局下出現罕見play，岳政華的球棒被戴培峰「夾住」，最後戴培峰被認定妨礙打擊，也開啟兄弟後續攻勢。針對這次判決富邦希望能夠提出申訴，總教練丘昌榮表示，雖然已經無法改變比賽結果，但希望以後遇到類似判決能夠更精準一點。

昨天6局下兄弟1人出局一、三壘有人時，輪到岳政華打擊時，歐書誠投出一顆內角近身球，只見球碰到棒尾彈進場內，歐書誠立刻策動雙殺守備，但當時兄弟總教練林威助看到子弟兵第一時間愣住沒有跑壘的反應，直覺應該有問題，立刻提出電視輔助判決。

林威助今天賽前再談到這次挑戰，他表示，自己提的用意是想看是否是觸身球，但裁判沒問他要確定哪個部分，只確定要看重播，「因為岳政（華）有恍神一下，不知道他猶豫的點是什麼，覺得奇怪就先看。」

在電視輔助判決時，審視小組在檢視過程中還發現有妨礙打擊的情況，讓兄弟攻佔滿壘，丘總當下也有向前詢問裁判原因，「我們是覺得球先打到球棒，但裡面說是球棒先打到手套才碰到球，所以我們今天會申訴一下。」

丘昌榮知道，提出申訴也不會改變比賽結果，「應該是要有先後順序，先碰到球，揮棒完才打到捕手。我們認為棒尾先打到球，後續動作應該不成立，有1才有2。雖然主審當下判決是先打到球，裡面改判你也沒辦法。」

丘總也拿出畫面分解截圖指出他們認定的觀點，「因為手套沒有變形，球已經下去了，培峰才夾住，手套都沒有變形。不知道他們怎麼看的，判了就判了，只是希望以後能再更精準一點。」

事件主角之一的戴培峰賽前談到此事也有些無奈與不解，「雖然我是蹲比較近，但正常揮出去不會打到。」他解釋，「當下我感覺他沒有打到我（手套），因為那球是近身球，所以他有往後縮，像是被震倒後縮了一下，所以球棒才會進到我的手套，不然不太可能是那個角度。」

戴培峰過去有碰過球棒打到手套的情況，但「夾住」球棒這是生涯頭一遭，「當下我也有跟裁判討論，問我哪裡犯規，他跟我說裡面說太接近，是先碰到我手套才打到球，但畫面應該是滿明顯的。」

比賽後戴培峰也反覆看了這段影片，研究自己到底哪裡出了問題，「沒有說他判得不對，這球太接近、太模糊，可能是解讀方式不一樣。」他苦笑說，過去多次面對岳政華時也都是蹲這樣的位置，「他揮棒軌跡確實比較大，但之前也沒打到，是我自己沒特別注意，今天對到他可能就會蹲比較後面一點。」