九合一選戰開打，兼民進黨主席的蔡總統頻搭乘總統專機到各縣市為民進黨候選人輔選，挨批公器私用。中廣董事長趙少康籲，蔡應公布使用公家飛機及車隊付費記錄，空軍也應拿出革命軍人勇氣挺直腰桿追討，不要再做軟腳蝦拍馬屁。

趙少康說，蔡英文使用公家飛機或車隊輔選，不能只付一次5萬多元油料費、每小時423萬元零件維護費，應比照民間包機，將折舊、利息、保險、養護、零件、人力都計費，若夾雜公務行程也須算清楚，不可公私不分打馬虎眼，占公家便宜。

對於民進黨稱蔡英文行程是比照前總統馬英九辦理，趙少康說，現在是蔡英文時代，若馬時代沒付或少付，蔡時代就可以不付或少付嗎？空軍不要為蔡搽脂抹粉，民進黨該付多少錢就要他們付多少錢。

趙少康表示，蔡英文以總統之尊到處輔選，天上有空軍一號，地面有警車開道，光時間就不知道比競爭對手節省多少，國民黨主席朱立倫只能瞠乎其後，這根本是一場不公平競爭。

趙少康認為，蔡英文在年底大選輔選上已占盡時間便宜，不能還要占盡金錢便宜，更占盡天下便宜，否則不是一個光明正大總統該有行為。

趙少康說，蔡英文最近行程，都是一個小公務行程夾帶一個主要輔選行程，這就是假公濟私、公器私用的「偽公務真輔選」，「明修棧道 暗渡陳倉」，一毛不付慷公家之慨。

趙少康舉例，猜英文把到嘉義市為亞創中心揭幕和為嘉義市長參選人李俊俋放在一起；把到蘇澳慰勞海軍和出席宜蘭競選團隊誓師放在一起；把到台東看社宅和為縣長參選人劉櫂豪造勢放在一起；到新竹參加音樂會和拉抬沈慧虹放在一起；到澎湖慰勉海軍和拉抬陳光復放在一起；到花蓮看空軍基地和助選Kolas放在一起，事證具在。