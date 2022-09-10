中秋節烤肉已是台灣人必備行程，但不少人擔心爽吃完烤肉後，不但會變胖，也會對健康造成負擔。對此營養師就傳授一招，表示做好食物分配，早上以蔬果為主，做好平衡，晚上就可以大膽吃肉了。

營養師杯蓋在臉書PO文「中秋大餐怎麼吃」，他首先表示中秋大餐最大的四個問題，包括1.月餅吃太多：月餅是澱粉類食物，高油高醣；2.蔬菜吃太少：中秋節烤肉大家一定都是瘋狂吃肉，鮮少人會吃蔬菜；3.加工肉品吃太多：加工肉通常鈉含量特別高，加上都是飽和脂肪，對心血管影響很大；4.沾醬醃漬鈉含量高：通常燒烤大餐，鈉含量一定爆炸。

營養師杯蓋在臉書分享中秋節大餐「顧健康」的吃法。(圖／營養師杯蓋臉書)

營養師杯蓋說，其實飲食前，可先調整心態，接著分配飲食。他指出，吃大餐就放手吃，人體不會因為一兩餐吃太多就變胖；再來則是，烤肉行程通常都在晚上，且大家一定都是猛吃肉，幾乎沒有蔬菜，為此可以先在白天多吃「蔬果類食物」，肉類就留給晚上烤肉吃，這種作法不但吃的開心，也較為健康，負擔不會太大。

營養師杯蓋補充，中秋節當天如果有吃月餅，建議其他澱粉類就要減量，而若有心血管疾病的朋友，加工肉品就要控制份量，可以豆製品或魚類為主，紅肉部分盡量選擇原型來吃。此外，若擔心鈉攝取太多導致水腫，可以減半醬料，也比較不會影響血壓。