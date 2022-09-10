2022苗栗9合1選戰第5選區參選大爆炸，年輕女性參選人競逐2席婦女保障名額。（謝明俊攝）

2022苗栗9合1選戰第5選區參選大爆炸，現任縣議員徐功凡（左）、張淑芬（右）尋求連任面對多名年輕參選人競爭。（謝明俊攝）

2022苗栗9合1選戰第5選區參選大爆炸，前頭份鎮長陳永賢重出投入議員競逐。（謝明俊攝）

現任公館鄉長曾美露（中）2屆任期屆滿轉戰縣議員。（謝明俊攝）

2022年地方9合1選舉登記結束，苗栗縣議員選戰3大人口集中選區出現參選大爆炸情況，其中尤以頭份市為首的第5選區選情最為緊繃，登記參選21人角逐8個席次，包括2席婦女保障名額，其次是第1選區苗栗市、公館及頭屋，16人登記爭奪9席議員，以竹南鎮為首的第4選區也是15搶9，第5選區新人輩出，對老將形成相當威脅。

苗栗縣議員總共有38席議員，其中包含7席的婦女保障名額，第1選區9席含2席婦女保障，第2選區3席，第3選區5席含1席婦女保障，第4選區9席含2席婦女保障，第5選區8席含2席婦保障，第6選區2席，以及平地、出地原住民各1席。

從半年前選戰開始布局時，第5選區的頭份市早就有多名有意角逐的新人，在市區搶掛競選看板，開始替選戰加溫，街頭耳語早就透露出第5選區將出現參選大爆炸的局面，原本傳聞有超過25人角逐，但最後登記者有21人，連任縣議員包括徐功凡、張淑芬、鄭聚然、陳光軒、曾玟學等5人，原本縣議長鍾東錦轉戰縣長，溫宜靜因家庭因素轉戰頭份市民代表，黎煥強則轉戰頭份市長，一下出現3席議員缺，因而引發多新人投入角逐，有半數是年輕輩政界新面孔，尤其是有3名女性新人要搶攻溫宜靜所留的女性保障名額，競爭非常激烈。

在21人中最為人囑目的要算是曾經當選過頭份鎮長的陳永賢，在卸任頭份鎮長後，轉任縣府簡任參議多年，並曾代理銅鑼鄉、通霄鎮長等職務，行政經歷及地方人脈都相當豐厚。另外原頭份市代會主席溫俊勇、市代陳詩弦、民進黨苗栗縣黨部主委李貴富等都具有相當實力。

第1選區的現任8名議員都尋求連任，所以登記參選的另8人中，現任公館鄉長曾美露因2屆任期滿轉戰縣議員，前縣議員張志宇重新再戰，現任苗栗市代會主席楊喬安都具有相當實力。第4選區7名現任議員尋求連任，對新人形成相當壓力，是否能突破重圍勝出？有待觀察。