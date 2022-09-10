在網路上自封「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，一舉一動都常引發熱烈討論，不久前甚至豁出去拍謎片，成功拉抬人氣；鄧佳華最近似乎開始健身，PO出和正妹教練的合照，還說會越來越強以打敗館長為目標，引起網友熱烈討論。

鄧佳華先前常告白不同正妹，或是四處找辣妹合照，每換一個都會受到網友討論，今（10日）他在臉書上傳一張在健身房的照片，同框一名正妹女教練，兩人戴口罩、對著鏡頭比讚；他也自信地喊話，為了女教練「我會打贏館長給妳看的」，在她鍛鍊下要變得越來越強。

鄧佳華表示要越來越強，要打贏館長。(圖/ 摘自鄧佳華臉書)

沒想到鄧佳華一席話立刻湧入大票網友留言，看到他開始健身都有各種不同看法，「你看到館長本人就直接跪地求饒，舉白旗投降」、「太棒了！你穩贏的」、「保險買好買滿再去」、「女老闆完又女教練」、「你要不要先挑戰廖老大」、「非常羨慕宅男勝利組，每天都有網紅或網美陪同拍照，人紅真好」。

其實鄧佳華早在2019年就曾在模仿《航海王》時，嗆說「害怕吧館長，你會輸很慘」，向館長下戰帖，出拳宣戰的模樣就引起討論，也被網友認為他只是想要吵知名度。