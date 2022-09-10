為了不讓俄羅斯在這場能源危機中牟利，七大工業國（G7）同意對俄國油價實施上限制裁，美國財政部副部長阿德耶莫（Wally Adeyemo）日前表示，或許會把俄油每桶44美元生產價訂為上限後，周五（9日）專家透露，俄油價格上限應該在每桶60美元左右。對此，俄羅斯總統普丁放話，莫斯科將停止向實施價格上限的國家出口石油。

周五，紐約西德州原油10月期貨價上漲3.25美元（或3.9%），收每桶86.79美元；倫敦布蘭特原油11月期貨價上漲3.69美元（或4.1%），收每桶92.84美元。

綜合外媒報導，美國財政部9日發布俄羅斯石油價格上限的初步方案，對油商、金融機關和保險公司等相關企業提供遵循指引。

財政部表示，對俄油上限制裁分為三種不同的價格控管，一種適用於原油，其價格上限規範將今年12 月 5 日起生效；另兩種適用於加工後的成品油，上限價格則從2023年2月5日開始生效。

美國財政部副部長Wally Adeyemo強調，七大工業國正在努力讓各家公司遵守石油價格上限，若試圖繞過規定被查出，將祭出相關懲罰。

一位財政部官員透露，G7對俄羅斯石油設定價格上限，會從公平的市場價值出發，但減去因俄烏戰爭而產生的風險溢價。

美國和歐盟都並未在文件中給出具體數字範圍，但從相關指引來看，上限價格可能訂在每桶60美元左右。官員提到，上限價格將高於俄羅斯石油生產成本，還會參考歷史價格。

市場專家推測，基於布蘭特期貨價格的俄羅斯烏拉爾原油，在2019年出售價格每桶50~70美元之間，因此G7的潛在價格上限或訂在約60美元。

儘管G7考量俄羅斯的生產成本和歷史價格，但俄國方面並不買單。俄羅斯總統普丁放話，莫斯科將停止向實施價格上限的國家出口石油。

目前為止，俄羅斯石油的主要進口國，包括印度、土耳其仍未表態是否加入價格上限計畫。