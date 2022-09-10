年底九合一大選，競爭激烈，尤其以六都市長選戰最為關鍵。根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」官方網站公布的最新預測當選率，新北市侯友宜、台北市蔣萬安、桃園市張善政、台中市盧秀燕、台南市黃偉哲、高雄市陳其邁等人暫時領先。其中，領先者預測當選率較上周微幅下滑，僅國民黨台中市長參選人盧秀燕，和民進黨參選人蔡其昌的差距拉大了。

根據《2022選戰溫度計》最新預測當選率，截至10日早上11點。新北市當選率︰國民黨侯友宜56.4％、民進黨林佳龍43.6％；台北市︰國民黨蔣萬安37.5％、民進黨陳時中35.8％、無黨籍黃珊珊26.8％；桃園市︰國民黨張善政36.5％、民進黨鄭運鵬31.9％、民眾黨賴香伶16.3％、無黨籍鄭寶清15.3％；台中市︰國民黨盧秀燕62.8％、民進黨蔡其昌37.2％；台南市︰民進黨黃偉哲51.1％、國民黨謝龍介26.2％、無黨籍許忠信12.9％、無黨籍林義豐9.8％；高雄市︰民進黨陳其邁59.2％、國民黨柯志恩40.8％。

據《2022選戰溫度計》所預測的六都參選人當選率，在台中市長選戰方面，盧秀燕拉大領先蔡其昌達25.6個百分點；相較於3日，盧秀燕59.8％、蔡其昌40.2％，兩人差距19.6個百分點。至於台北市長，蔣萬安則僅領先陳時中1.7個百分點。另外，桃園市長選戰，張善政仍領先鄭運鵬4.6個百分點。