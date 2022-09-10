紙風車劇團在台中屯區藝文中心表演「雞城故事」，台中市長盧秀燕與現場來賓一起比出雞頭手勢大合照。（馮惠宜攝）

紙風車劇團在台中屯區藝文中心表演「雞城故事」，台中市長盧秀燕與現場來賓一起比出雞頭手勢大合照。（馮惠宜攝）

深受大小朋友喜愛的紙風車劇團中秋節下午在台中屯區藝文中心開演兒童歌舞音樂劇「雞城故事」，台中市長盧秀燕也專程到場和大小朋友同樂，還發送給小朋友們色彩繽紛的小老虎口罩，更與現場來賓一起比出雞頭手勢大合照，象徵著劇團演出內容是雞城的故事。

「雞城故事」，劇情改編自西方經典故事「羅密歐與茱麗葉」及「西城故事」，演出曲目皆為全新作詞作曲，首首動聽、琅琅上口，現場的小朋友們也跟著劇情手舞足蹈，一同度過充滿藝文氣息的中秋佳節。

盧秀燕出席表示，今天適逢中秋佳節，希望大家好好欣賞、好好玩，祝福大家中秋節快樂！她也在現場還發送給小朋友們色彩繽紛的小老虎口罩，提醒大家中秋節連假參與各項活動時也要記得做好防疫措施。

太平區公所表示，「雞城故事」劇情為雞頭城將選拔新一任「早安雞」，勢不兩立的「麥可雞」和「肯特雞」家族相互較勁，未料鎮城之寶「狗眼石」竟引來狗族覬覦，雞民們勇敢守護家園的故事。此劇搭配豐富的音樂及舞蹈，將小雞可愛的姿態以及生活習性融入劇中，營造出熱鬧場面，現場的小朋友們也跟著劇情手舞足蹈。