查爾斯三世今天正式即位英國國王，長子威廉王子也將被授予威爾斯親王的頭銜，值得注意的是，妻子凱特如期成為威爾斯王妃，這是繼黛安娜王妃（Princess Diana）後第一位使用該頭銜的王室成員，對此她回應「欣賞這個角色的相關歷史」，再次獲得人民好評。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）8日在蘇格蘭巴摩拉城堡（Balmoral Castle）安詳離世，享耆壽96歲，相關繼承儀式也陸續啟動。登基會議（Accession Council）於當地時間今天上午10時召開，宣布73歲的查爾斯正式即位英國國王，等了70年的頭銜，創下該國待位最久王儲的紀錄；此外，繼任順序也因此大洗牌，40歲的威廉王子晉升王室第一順位。查爾斯在發表電視談話時證實，兒子威廉的新身分「威爾斯親王」(Prince of Wales)，以及他的妻子凱特王妃（Kate Middleton）將成為「威爾斯王妃」（Princess of Wales）。

消息人士透露，「隨時間推移，這對夫妻致力於贏得威爾斯人民的信任，他們將以過往謙卑的態度處理這個新角色。」

自14世紀開始，威爾斯親王的妻子一直使用威爾斯的頭銜，不過長年被外界視為小三的卡蜜拉王后出於對黛安娜王妃的尊重，不隨丈夫沿用，而是改立「康瓦爾公爵夫人」（Duchess of Cornwall）；對此，向來視黛安娜王妃為重要模範的凱特表示，「欣賞威爾斯王妃這個身分的相關歷史」，提到希望用自己的方式開創新的道路，簡單一句真誠又激勵的話語，不負眾望再次被人民讚爆。