1名網友於昨（9日）到彩券行買了200元大樂透，第一區中獎號碼中6碼，他幸運中5碼，若該期6碼全中他便是億萬獎金得主，原PO不禁感嘆發文：「這是我離頭獎最近的一次」，網友們見狀紛紛安慰表示，「很棒了」、「50元中69000也算大賺」、「拼的過電腦你就中」、「沒關係50回收」。

他公開昨（9日）於彩券行買的大樂透，差一碼就是頭獎得主，原PO不禁發文直呼：「這是我離頭獎最近的一次」。（圖／爆廢公社公開版）

1名男網友於臉書社團《爆廢公社公開版》貼出一張照片寫下：「這是我離頭獎最近的一次」，畫面中可見他於昨（9日）下午3時許，到彩券行花了200元買4組電腦選號，原PO第一區數字為「07、15、28、36、39」特別號42，而台彩開的特別號為「01」，偏偏他前面都中獎，但特別號未中，讓他心情如洗三溫暖般，從頭獎得主變成參獎，獎金從1億元降至6萬9339元，他表示因獎金超過5000元須扣除稅金，實領約5萬5千元。

貼文一出引起大批網友熱議：「三獎很棒了，恭喜恭喜，買1000大樂透電選一塊錢都沒中的人路過」、「如果是簽六合彩就發了」、「不錯了，我沒偏財運」、「我也曾經跟你一樣大樂透，539都差一碼就頭彩」、「瞬間從一個億，變幾萬」、「我沒哪種命啊 輪也不會輪到我」、「50元中69000也算大賺」。

也有網友開玩笑回應：「可以拿去救助失學少女嗎」、「這張壞了五千收」、「應該也是最後一次吧」、「拼的過電腦你就中」、「可惜你這張不是頭獎，沒關係50回收」。