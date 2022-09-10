民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（左二）中秋節可以說是走遍了桃園各區，他也感謝每一位活動現場的熱情民眾，接下來也會持續努力走訪各地。（賴佑維攝）

民眾黨桃園市長參選人賴香伶（左三）因親切度高，透過中秋晚會，讓民眾實際接觸到本人，進而了解她。（賴香伶競選辦公室提供／賴佑維桃園傳真）

中秋晚會行程跑不完，桃園市長參選人鄭寶清表示，自己是在地人，跑行程是跟老朋友見面。（摘自鄭寶清臉書）

中秋節各里舉辦聯歡晚會，市長參選人這兩周每晚趕場幾乎成常態，國民黨張善政認為因趕場無法聊天很可惜。民進黨鄭運鵬則是感謝為他加油的民眾。民眾黨賴香伶盼展現本人親切魅力。鄭寶清則說，自己是在地人跑行程跟老朋友見面一樣。

中秋節不少里會在里長主持下舉辦中秋晚會，有表演、摸彩等，吸引大批市民參加，每場動輒數百人。市長、市議員參選人努力趕場，爭取曝光，也希望獲得民眾支持。

張善政說，中秋節適逢連假，很多在外地讀書、工作的遊子應會回家團聚，這是讓鄉親更認識自己的機會，雖然累，還是要認真跑行程。張善政也說，比較可惜的是，時間比較趕，即使很想坐下來跟大家多聊聊天、一起烤個肉，但為了趕下一個行程，幕僚也只能不斷地提醒時間差不多了。期盼當選後，可以辦個跟市民聯歡大會，跟桃園民眾一起烤肉、聊天、話家常。

鄭運鵬競選辦公室發言人王文萱表示，適逢中秋節的這兩周仍然是許多行程持續進行，其中增加非常多的中秋活動，在時間調配上，也會儘量平均，希望對地方鄉親有更多的了解與認識。王文萱指出，這兩周參加超過50場的中秋活動，今年的中秋節可以說是走遍了桃園各區。王文萱也說，這陣子有非常多熱情的民眾向鄭運鵬打招呼，鄭運鵬謝謝每一位活動現場的熱情民眾，接下來也會持續努力走訪各地。

賴香伶競選辦公室說，上周起跟地區議員參選人配合，可能1晚要跑7、8場，若下午開始計算，則要跑10幾場不等。另賴香伶本人親切度高，但新聞上不易展現。不少民眾也會稱讚賴香伶本人比電視漂亮，也希望和鄉親見面，展現親切特質。她幕僚說，希望盡量跑，可以認識更多民眾。

鄭寶清則表示，每天跑10幾場，少的時候也有6、7場，這兩周上百場跑不掉。他強調，與其他人不一樣，他在桃園已經累積跑了上千場，跑行程就好像跟老朋友見面一樣。不少人都會說，「好久沒看到了！」也讓他備感窩心。鄭寶清強調，不少好朋友都會稱讚他，也會持續努力爭取支持。