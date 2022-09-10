1名網友日前陪女友寫數學作業，只見女兒一邊答題，他在旁不斷使用珠心算手勢幫忙改錯，他全身打赤膊露出刺青，凶狠的模樣卻冷靜且專業比心算手勢，讓網友大喊「很反差耶！人不可貌相」，他也PO文笑說妻子都不相信他有珠心算貳段檢定合格，直言「我是不能會珠心算呦！我會珠心算很奇怪嗎！」

該網友在臉書「爆怨2公社」分享影片，影片中他陪著女兒在做珠心算作業，只見女兒一邊比出心算手勢，一邊在紙本上答題，而他則在一旁也比出心算手勢，幫忙檢查女兒的作業，他打著赤膊露出半甲刺青，一邊使用珠心算的模樣讓大批網友看傻，笑說爸爸好厲害，真是人不可貌相。

網友陪女兒寫數學作業，只見女兒一邊答題，他在旁不斷使用珠心算手勢幫忙改錯，他打赤膊露出刺青，凶狠的模樣卻不斷比出心算手勢，讓網友大喊很反差。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該網友PO文說他的老婆一直不願相信、承認他有「珠心算貳段檢定合格」，他直言「我是不能會珠心算呦！我會珠心算很奇怪嘛！我明明看起來很會珠心算啊」，並再三強調他會心算，而且每天都會教兒子、女兒珠心算，最後發文說「女兒珠心算作業，老爸即時改錯，我會珠心算還要跟妳說嗎」。

其他網友留言「畢竟男人如果拿算盤，基本上都是拿來跪的，不是拿來算的」、「眉毛說明了一切！老爸就是帥」、「會陪小孩做功課先給一個讚再說」、「對不起我先道歉，但這畫面不知道為何覺得收帳放款應該會很厲害，利息什麼的都會算好好」、「以前討債常常帶著算盤嗎」、「哈哈哈哈哈！跟上次有一個彈鋼琴的大哥一樣，很反差耶」。