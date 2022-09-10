月圓人團圓，不少民眾都把握中秋假期和親友相聚，本該是充滿喜悅的日子，卻讓急診科醫生謝宗學感到憂心，他表示，小兒急診科連假過後恐迎來新一波感染潮，「新冠肺炎、其他呼吸道感染、急性腸胃炎」這三種症狀的病人，有可能急遽增加

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」發文表示，看到中秋節連假社會逐漸恢復正常生活，內需經濟也逐漸回溫，其實應該要感到開心，但身為「急診人」的謝宗學卻看到背後隱藏的風險。

謝宗學認為，下周小兒急診室將迎來一波感染潮，更直接點名「新冠肺炎、其他呼吸道感染、急性腸胃炎」等病狀的患者人數可能暴增。

謝宗學回憶，在新冠疫情前，每次連假結束後的那一周，兒童急診業績都會常態增加，不過現在又多了一個傳染力極強的Omicron BA.5 攪局，未來情勢恐怕會更加複雜，謝宗學說「往後一周上班，大概要繃緊神經了！」

不僅如此，台中市診所協會理事長、小兒專科醫師曾崇芳也指出，今年中秋前夕，就發現兒童及青少年呼吸道症狀就醫數量已較往年暴増2到3成，預估連假後病患數量會再增加2到3成，唯兒童、青少年感染後易出現咳嗽、喉嚨痛等長新冠後遺症。

曾崇芳指出，他在臨床門診發現很多曾感染過新冠病毒的青少年和兒童，都反覆出現咳嗽、喉嚨痛、胸悶等長新冠症狀，根據國外資料顯示，兒童接種新冠疫苗能降低腦炎、MIS-C和長新冠風險，只不過接種後要2至4周後才會逐漸產生抗體，呼籲家長盡速帶孩子接種，才來得及面對疫情高峰。