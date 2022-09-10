資深媒體人黃揚明。（資料照片）

民進黨北市長參選人陳時中的免治馬桶宣傳片，糟網友紛紛二創成KUSO影片，不料陳時中陣營卻在昨日表示已報警提告網友，引發反彈「綠共言論審查」，陳的陣營立刻又滅火表示「歡迎二創」。資深媒體人黃揚明認為，陳時中最好的方法就是不要再提馬桶片了，但現在又要提告，結果網路上的惡搞一定越來越多，他們團隊可能有人要害陳時中！

資深媒體人黃揚明10日在中天電視《周末大爆掛》分析，陳時中仇恨直已經很高了，確定要對網友提告嗎？這點在網路操作絕對扣分，一定會被貼上一言堂、獨裁的標籤，即便有一些是負面惡意的攻擊。

他也提到，馬英九執政時期，在網路上被惡搞，馬英九有告過網友嗎？「我能理解候選人在這時不希望被負面標籤連結，所以提告讓其他人不敢再去貼標籤」，後來發現輿論炸鍋，遭批打壓網路創意，陳時中才又補發聲明歡迎「二創」。

黃揚明直言，結果「焦糖大將軍」說是報案不是提告，「焦糖不要講話比較好」，因為他次一講話就會發現，焦糖跟團隊步調不一致，到底是幫老闆還是害老闆？

對於陳時中說焦糖沒有參與太高級的會議，黃揚明認為，焦糖根本不知道決策團隊的腳步，沒想到越幫越忙！這才是陳時中團隊的困境，就是仇恨值很明顯從林智堅轉移到陳時中身上，未來網路上的創意會舉步維艱！

黃揚明說，目前看不出陳時中的優勢，唯一讓綠營認為有勝選機率的就只是因為「三腳督」而已。

黃揚明強調，陳時中最好的方法就是不要再提馬桶片了，大家本來因為楊丞琳海鮮風波、陳時中團隊政二代名單外洩，有點遺忘馬桶片。但現在又要提告，網路上的惡搞一定越來越多。黃揚明笑稱。他們團隊可能有人要害陳時中！