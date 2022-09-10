美國通膨居高不下，聯準會（Fed）矢言採激進升息措施，以冷卻經濟抑制通膨，但這也讓市場擔心經濟放緩隱憂，而近期鐵路罷工冷靜期即將結束，如若勞資雙方仍談不妥，屆時將有逾9萬名工人罷工，供應鏈問題雪上加霜，為經濟前景增添不少變數。

CNN報導，代表全美貨運鐵路的工會將於9月16日開始罷工，規模之大讓企業感到擔憂。根據美國運輸統計局數舉顯示，屆時一旦罷工成真，將導致全美約30%的貨運運輸停擺，勢必會讓供應鏈和通膨問題更加惡化。

美國總統拜登（Joe Biden）7月中旬簽署行政命令，並成立總統緊急委員會（PEB）以協助貨運鐵路公司和工會之間的勞資糾紛，行政命令附帶一段為期60天的冷靜期，如今最後期限迫近，勞資達成共識的機會渺茫。就目前談判情況，12個工會中僅有5個和鐵路公司達成自願協議。

美國商會供應鏈副會長德瑞克（John Drake）表示，「我們已經接獲越來越多託運業者和鐵路公司對此感到焦慮」。商會呼籲雙方達成共識，以避免一場30年來全國性鐵路罷工的到來。

貨運鐵路在疫情期間需求強勁，薪資調漲並不是鐵路工會最關鍵的訴求，而是人力不足導致調度出現問題，許多員工每周上七天班，且必須「隨叫隨到」，這嚴重壓縮他們休息或是與家人團聚的時間。

針對罷工行動，工會希望國會不要介入，他們認為罷工是唯一能改善這令人難以接受的工作制度的方法。工程師公會主席皮爾斯（Dennis Pierce）透露，他們已向在國會的盟友傳遞這一訊息，但鐵路公司則指望國會介入。

而這也為拜登帶來難題，他與過去的總統一樣都支持工會，但又不希望在中期選舉前，看見供應鏈、物價和經濟出現問題。一名白宮官員被問及此事時，並未提到國會是否有可能採取行動，只稱會通過談判解決問題，以免罷工發生。

該官員指出，「經歷2年的疫情和供應鏈中斷後，現在不適合再出現不確定性和中斷發生」。