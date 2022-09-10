曾和言承旭有過一段情的名模張熙恩（現改名：原尹鋅），今年3月突曬出婚戒照，透露早在1月初就已登記結婚，上月承認已懷孕34周，今(10日)中秋節她發文報喜「寶寶出生了」，並首次曝光老公正面照，一家三口同框看起來相當幸福。

原尹鋅在中秋節這天報喜，「月圓人團圓，大家中秋節快樂，寶寶出生了，有子萬事足，老公神隊友。」照片中老公抱著兒子，而她依偎在旁邊，臉色紅潤、笑容幸福，看起來產後狀態不錯。

網友見狀也紛紛送上祝福，「恭喜！幸福滿滿」、「中秋快樂！也恭喜妳成為幸福的媽媽、「祝你們全家幸福、平安、喜樂 」。原尹鋅2015年曾被拍到和言承旭同遊美國，言承旭鬆口稱她是「很重要的朋友」，被解讀是默認戀情。而張熙恩2019年坦言雙方曾交往2年多，最後因聚少離多加上她有點做自己，所以分手收場。

今年3月原尹鋅對外報喜已升格人妻，另一半大她5歲，在金融業服務，2人認識大約2年，今年1月初登記結婚，上個月曬出孕肚照，透露已懷孕34週，現平安產下兒子，喜上加喜。