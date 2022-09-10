英國登基會議稍早宣告，英國國王查爾斯三世（HM King Charles III）正式登基，總統府發言人張惇涵今晚表示，蔡總統代表我國政府與人民，向英國國王查爾斯三世登基致以誠摯祝賀之意。尤其在此艱難試煉之際，祝福查爾斯國王所領導的英國，國家發展持續繁榮昌盛；台英關係在民主價值理念及既有合作基礎上，持續成長茁壯。
英國女王伊莉莎白二世（HM Queen Elizabeth II ）於英國時間9月8日安詳辭世，享耆壽96歲。
英國登基會議稍早宣告，英國國王查爾斯三世（HM King Charles III）正式登基，總統府發言人張惇涵今晚表示，蔡總統代表我國政府與人民，向英國國王查爾斯三世登基致以誠摯祝賀之意。尤其在此艱難試煉之際，祝福查爾斯國王所領導的英國，國家發展持續繁榮昌盛；台英關係在民主價值理念及既有合作基礎上，持續成長茁壯。
英國女王伊莉莎白二世（HM Queen Elizabeth II ）於英國時間9月8日安詳辭世，享耆壽96歲。
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