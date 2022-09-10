在位70年的英國女王伊麗莎白二世辭世，許多旅居新加坡的英國人紛紛到英國駐新加坡最高專員公署門口獻花致敬。一名來自蘇格蘭的民眾形容，「她的離開就像英國的牆倒下了」。

伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）是英國史上在位最久的君主，8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral）辭世，享耆壽96歲。她離世後，許多英國民眾湧入白金漢宮獻花、點蠟燭，緬懷女王。

英國駐新加坡最高專員公署（相當於大使館）在館內設置弔唁冊，今天及下週開放供民眾留言追思。公署大門口也擺滿民眾向已故女王致敬的花束。

50歲、來自蘇格蘭的麥高文（Eileen McGowne）與友人馬歇爾（Brenda Marshall）今天一同到公署大門前獻花致意。她接受中央社記者訪問時表示，對很多英國人而言，伊麗莎白二世的存在是很習以為常的事。

「我們知道她年紀很大」，麥高文說，「她那天真的離開的時候，感覺像是英國的牆倒下了」。儘管有些人沒見過伊麗莎白二世本人，但相信他們都「感覺好像失去了什麼」。

旅居新加坡10年的麥高文表示，本來想要飛回英國向女王致敬，但因為機票太貴而作罷。她來到英國駐新加坡最高專員公署門口獻花，「就好像是白金漢宮一樣」。

目前為法國籍的馬歇爾受訪說，自己在前英國殖民地羅德西亞（Rhodesia）長大，小時候在圖書館裡看了很多有關伊麗莎白二世的書。現年61歲的她形容，伊麗莎白二世是無私奉獻、端莊的典範。

另外，也有不少新加坡民眾到場獻花。70歲的唐先生表示，自己過去受英文教育，學習英國歷史、英國文學，因此想來向已故女王致意。

他說，伊麗莎白二世是深受喜愛的人物，人很好，「大家都很喜歡她」。

伊麗莎白二世辭世後，她的長子查爾斯三世（King Charles III）自動繼位成為國王。登基會議今天召開，查爾斯三世正式被宣告即位英國國王。