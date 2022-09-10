桃園市長選戰，無黨籍鄭寶清、國民黨張善政，民眾黨賴香伶、民進黨鄭運鵬呈現4人競逐局面。YouTuber「桃園孫先生」10日在八德區進行「桃園市長民調大對決」街頭民調，張善政獲得33票、鄭運鵬22票、鄭寶清13票、賴香伶則拿到4票。令人意外的是，日前被民進黨開除黨籍的鄭寶清還拿到13票、桃園孫先生認為，如果民進黨沒有分裂，鄭運鵬加鄭寶清就有35票，張善政就危險了。

桃園孫先生10日在YouTube上傳「桃園市長民調大對決」街頭民調直播，列出鄭寶清、賴香伶、鄭運鵬、張善政等4個選項，詢問民眾「桃園市長會投誰？」結果，張善政獲得33票、鄭運鵬22票、鄭寶清13票、賴香伶4票。

支持鄭寶清的人表示，「誠實，他這個人不會隨著黨內亂來，黨講話都騙人，他是清流」、 「鄭寶清有原則，鄭運鵬好像貴公子」、「 在地」。

支持張善政的人則認為，「換人做做看，民進黨不好」、「其他3個不是很喜歡，他(張善政)是還OK」 、「他人老實， 再加上跟韓國瑜搭配選副總統」、「有才氣、清廉」。

支持賴香伶的人表示，「真誠、誠實」、「換人做做看」。

支持鄭運鵬的人認為，「我是綠色的，反正這次就是要選綠色的，好不好都不管，都是台灣人」、「他年輕、有魄力」、「欣賞鄭文燦」 。