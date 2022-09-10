大陸觀察者網引述俄羅斯衛星通訊社10日報導，關於德國是否會降低對華依賴，而「篩查」設於中國或與中國合作的德國企業，德國經濟部發言人羅伯特·塞韋林（Robert Saverin）當地時間9日回應說：「有關德國對中國的投資受到懷疑或者將被監控，這點我無法證實。」塞韋林稱，德國的政治經濟目標是讓德國企業在對外經濟投資與中國等供應來源國的關係上，實現多元化。

路透8日引述兩名知情人士稱，德國經濟部正考慮採取一系列措施，降低與中國做生意的吸引力，以減少德國對這個亞洲經濟超級大國的依賴。

知情人士表示，這些措施可能包括減少甚至取消對中國的投資和出口擔保，不再推動在華貿易展銷會和管理培訓。德國國家政策性銀行的貸款可能會被導向印尼等其他亞洲國家的項目，以實現貿易多元化。其中一名消息人士還宣稱，德國經濟部不僅考慮審查中企在德投資，還審查德企在華投資。

除此以外，另一消息人士稱，德國政府正考慮與七國集團（G7）一起，向世界貿易組織申訴它所認為的中國「不公平」貿易行為。

德國經濟部發言人當時拒絕置評這些具體措施，但表示，他們正在審查針對性措施，「以支持（貿易和供應鏈）多樣化，增強適應力」。

中國外交部發言人毛寧9日對此回應，如果屬實，「我只能說，德國的有關措施毫無邏輯，非常荒謬。這些措施無論對德國自身的經濟發展，還是中德務實合作都沒有任何好處。」

路透也報導，2016年，中國成為德國最大貿易夥伴，去年中德貿易額超過2450億歐元。在出口導向型的德國經濟中，德國汽車製造商在中國的市場尤其大，其中福斯汽車約有一半利潤來自中國。德國和歐洲在某些原材料上也依賴中國，比如稀土。

對於媒體炒作德國收緊對華政策，越來越多德國企業和企業協會公開表達擔憂，呼籲推動貿易多元化，而不是採取對抗措施。

「我們不能孤立中國。」德國汽車工業協會（VDA）負責人希爾德加德·穆勒（Hildegard Mueller）對媒體表示，「這在政治和經濟上都是幼稚和災難性的。」