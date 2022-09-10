韓國女神宋慧喬在2019年和宋仲基離婚後，恢復單身且滿40歲的她外表狀態都保持得極佳，不過先前她出席時裝周零修圖照片曝光，可見她雙頰凹陷、臉上紋路明顯看起來老了；沒想到今（10日）宋慧喬同框李敏鎬更老態畢露，臉垮還清楚看到法令紋，讓粉絲都感嘆「女神真的老了」。

宋慧喬人氣絲毫沒有因為離婚受到影響，戲劇工作和代言幾乎沒間斷，近期則是經常出席各大精品活動，不久前還遭質疑有變老跡象；宋慧喬今（10日）代言品牌在紐約舉辦的活動，現場眾星雲集，她還和同樣來自韓國的男神李敏鎬坐一起看秀，兩人夢幻同框畫面也在網路上瘋傳。

宋慧喬同框李敏鎬的畫面流出，她遭到不少網友質疑真的老了，臉垮又法令紋現形。(圖/ 摘自微博)

大多數人看到宋慧喬和李敏鎬同框，不僅喊話希望兩人趕快合作戲劇，也大讚有豪門姐弟既視感，都像是從有錢人家長大，兩人充滿貴氣又氣場十足；不過，有不少人注意到宋慧喬和李敏鎬合照卻顯得老很多，臉垮的樣子加上法令紋超明顯，讓眾人嚇壞直言，「女神還是輸給年紀」。

宋慧喬以《浪漫滿屋》和《太陽的後裔》紅遍全亞洲，更登上事業巔峰，成為韓劇頂流女星，她也因為拍攝《太陽的後裔》和男星宋仲基相愛並結婚，兩人假戲真做讓所有觀眾都樂見其成；但2019年卻宣布結束不到2年短命婚姻，恢復單身後各自展開新生活，兩人有新作品也都會引起熱議。