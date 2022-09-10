印度班加羅爾舉行的U18女籃亞錦賽10日進行4強準決賽，面對平均身高181公分的澳洲，中華隊雖有宋瑞蓁貢獻全場最高25分，最後仍以61比70敗下陣來，只能在11日晚上6點15分打季軍賽，全力爭搶本屆U18女籃亞錦賽的季軍席位。

中華隊開賽還能跟澳洲互有領先，但澳洲的高度優勢逐漸發揮，慢慢掌控比賽節奏，更拉開領先優勢，幸好宋瑞蓁、游沁樺接連完成三分打，幫助中華隊打完首節，僅以16比22落後，但在首節，澳洲就抓19籃板，比中華隊整整多12個。

來到次節，中華隊仍然緊咬不放，尤其是宋瑞蓁與張聿嵐各進1顆三分球帶動，儘管張聿嵐在上半場結束前兩分多鐘傷退，宋瑞蓁卻持續飆分，上半場結束，中華隊33比39落後，宋瑞蓁半場投11中7，含三分球4投2中，一個人拿17分。

打完前3節，中華隊仍以46比55落後，來到最後一節，澳洲一開始就打出9比3小高潮，轉眼擴大領先差距到15分，雖然中華隊仍沒放棄，靠著宋瑞蓁、蕭豫玟等人接連進球追分，可惜來到讀秒階段，澳洲仍掌控節奏留住比賽勝利。

宋瑞蓁不僅攻下全場最高得分，另有6助攻、6籃板、3抄截、1火鍋，表現相當全面，張聿嵐14分、6籃板與3抄截，蕭豫玟13分、9籃板，只是中華隊今天不僅籃板處於42比52落後，所有得分更都來自先發五人，板凳陣容得分竟然掛零。