南投縣名間親子生態園區，昨日於中秋節下午舉行「中秋童趣烤肉」活動，現場2千名親子家庭在大草皮上齊聚，烤肉同歡。（南投縣政府提供／張妍溱南投傳真）

走出戶外，中秋烤肉去！南投縣名間親子生態園區，昨日下午舉行「中秋童趣烤肉」活動，現場南投縣長林明溱主持開幕儀式，2千名親子家庭在大草皮上齊聚，微風徐徐、飄來陣陣烤肉香，小朋友排隊等玩巨無霸彩虹溜滑梯、遊具，大家同歡賞月，場面溫馨歡樂。

南投縣長林明溱說，名間親子生態園區縣府規畫的首座最大型親子生態園區，去年12月底開幕後，即為親子族群踏青郊遊的首選聖地、人潮不斷，適逢中秋佳節舉行「中秋童趣烤肉日」，更吸引人潮前往朝聖歡度中秋共享天倫之樂。

南投縣政府指出，縣府為了讓民眾親子一起歡度中秋佳節，今年特別針對親子族群在生態園區首次規畫舉行「中秋童趣烤肉日」主題日活動，活動前提供價值千元的烤肉組讓民眾免費線上報名，報名當日開放後，僅1分鐘即旋風秒殺，反應相當熱烈，可見後疫情時代，民眾逐步回歸休閒生活。

活動現場原民風味的烤大豬團隊，烤起山豬肉給大家享用，林明溱夾烤肉給民眾享用，稱讚原民美食好滋味；還有小朋友很喜歡的小丑氣球秀及大姊姊帶動跳，活動樂團演出，讓親子們鼓掌喊安可，沉浸美好音樂裡。

昨日除烤肉活動之外，另規劃青農攤位，宣傳行銷青農優質農特產品，及不同闖關活動，讓親子遊客們一起闖關換贈品，留下美好的回憶。縣府表示，增進親子互動將持續辦理，希望明年有更多人來參加。縣政腳步也不會停歇，其他鄉鎮的親子共榮共原計畫持續推動，基層建設也會加緊落實。