近日華視、公視、民視、TVBS與三立已向國民黨台北市長參選人蔣萬安、無黨籍黃珊珊、民進黨陳時中三位台北市長候選人提出辯論意向書，邀請公開電視辯論。台北市長參選人蘇煥智今表示，目前已經登記的台北市長參選人有12位，但只邀請3位，此種行徑不但刻意封殺其他參選人的發言權，也嚴重妨礙市民的知情權。蘇煥智即將於週一上午10時前往NCC辦公大樓，對NCC的不作為表達嚴正抗議，並要求NCC糾正媒體對候選人的差別待遇，以確保候選人媒體接觸公平性。

他強調，作為主管機關的國家通訊傳播委員會(NCC)，必須出面糾正公廣集團等媒體的刻意封殺行為，應該重新邀請所有參選人一起參與辯論。

蘇煥智表示，確保選舉過程公平，不只是中央選舉委員會的職責，作為媒體主管機關的NCC一樣有責任。蘇煥智強調，選舉報導的公平性、候選人的媒體露出等等都是選舉公平的一部分，NCC理應確保每位參選人都可以有公平的媒體接觸權，也讓民眾可以透過媒體充分了解候選人政見政策，真正選出自己所喜好的候選人，這樣多元民主才能得到真正的落實。

針對媒體邀請辯論刻意忽略其他候選人的狀況，蘇煥智批評，此種忽略非大黨候選人的行為，只會讓大黨透過傳播媒體恆大，其他的聲音完全無法呈現，這樣不但讓民眾無法獲得完整資訊，這是對多元民主的嚴重傷害。蘇煥智更批判，政府出資的公廣集團更帶頭封殺其他候選人的參與，這點NCC難辭其咎，應該出面處理。

對於候選人的媒體露出與公開辯論，蘇煥智表示參考各國經驗，民主國家多會在公共媒體上確保候選人有平等的媒體接觸機會。鄰近的香港，在立法會選舉時無線電視都會舉行辯論會邀請所有候選人參與辯論，讓每個候選人都有公開質疑發言的機會。

他說，至於澳門的澳門廣播電視，除了立法會選舉有每一位參選團體的專訪之外，也都會舉行邀請所有候選人的公開辯論會，民眾就可以瞭解候選人的表現。而柬埔寨的國會改選也會讓參選的每個政黨都有發言辯論的機會。結果今天台灣的電視辯論，竟然只邀請特定候選人，難道台灣的民主已經沉淪到不如香港、澳門與柬埔寨嗎？