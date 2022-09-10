高雄中山大學附近常有猴群出沒，更時有所聞猴子為了搶食攻擊民眾，不過日前網路上卻流傳一段影片，一名男子疑似為了驅趕車頂上的猴子，高舉掃把在頭頂上不斷迴旋狂甩，激動地模樣像極了電玩角色施展攻擊的動作，引起上千網友熱烈討論。

原PO在臉書社團「動物梗圖星球」發布一段14秒的影片，一名頭髮花白的男子左手拿著掃把拍擊地面，試圖吸引猴子注意，果不其然，下一秒猴子朝男子快速飛撲過去，男子則是毫無畏懼地高舉掃把，在空中瘋狂迴旋，劃出一個巨大的圓形，嚇得猴子頻頻後退，最後更不敵男子的恫嚇逃之夭夭。拍下這段影片的原PO笑說，「台灣的大學教授，有無雙的呂布魂」。

網友拍下男子驅趕猴子的過程，笑說「教授有無雙的呂布魂」。（影片／FB社團 動物星球梗圖）

這段驚人的畫面吸引上千網友朝聖，紛紛留言笑說，「感覺像本多忠勝的招」、「身上沒點功夫還不能牽車」、「教授50肩都甩開了」、「頭髮已花白還那麽有活力呢！」、「好強的臂力，掃帚當雞毛撢子甩」、「教授表示：你才一隻而已算什麼，我平常都要面對一整班猴呢」。

不過影片也引起台灣獼猴共存推廣協會的關注，協會秘書長林美吟表示，若民眾碰到類似狀況，大可不必有這樣的驅趕動作，只要直接過去發動車子即可，因為獼猴並不會隨便攻擊人類，「若沒有挑釁，他們攻擊人沒有好處啊」，林美吟進一步說明，其實猴子一開始在車尾並無攻擊意圖，是後來被掃把挑起情緒，「真的不用這樣揮舞掃把」。