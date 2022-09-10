「黃家古厝音樂會」已邁入第25周年，蔡英文總統就職後已5度出席。(李俊淇攝)

「黃家古厝音樂會」已邁入第25周年，去年因疫情嚴峻而停辦，今晚在總統府資政黃崑虎台南後壁老家登場，這也是蔡英文當選總統後第5次出席，她上台致詞表示，去年因為疫情沒辦法舉辦，但是今年因為全民團結防疫，所以才能舉辦音樂會。

蔡英文表示，來聽音樂會真得是一種享受，很多人來一次就著迷了，雖然這段時間比較忙，但仍是硬把時間喬出來。而舉辦音樂會的目的就是，不管是什麼時候來台灣，或是什麼族群，不管何時何地都能演奏自己的歌曲，做自己喜歡的事情，這就是台灣的自由民主。

現場除了蔡英文總統、台南市長黃偉哲、內政部長徐國勇及文化部長李永得等人也到場聆聽，不少民眾提前到現場排隊等候，現場近千人一起享受音樂饗宴。音樂會演出類別包括合唱、女高音獨唱、佛朗明哥舞蹈、原住民生活歌謠、大提琴演奏、傳統客家山歌、台語民謠、東方器樂劇場等，主題豐富多樣，展現台灣音樂演出的多元性與在地性。

音樂會發起人黃崑虎表示，音樂會開場演出曲目中安排「新韻合唱團」獻聲演唱俄文歌曲－Prayer for Ukraine，該曲是1885年由Oleksandr Konysky作詞，Mykola Lysenko作曲的烏克蘭愛國讚美詩，期以此曲為仍在戰火中的烏克蘭祈禱，期望世界永恆的和平與安樂，戰爭、痛苦與苦難不再發生。

黃指出，去年因疫情影響忍痛停辦，將演出卡司原封不動延至今年，期待在疫情下的台灣，能透過動人樂音撫慰及療癒心靈，以正向樂觀態度持續關愛這片土地。