英國王室登基會議（Accession Council）於當地時間今天上午舉行，白金漢宮宣布73歲的查爾斯(Charles III)正式即位英國國王，此外繼任順序有了改變，長子威廉王子晉升第一順位，新頭銜為「威爾斯親王」(Prince of Wales)。對此，英國靈媒戴維斯（Deborah Davies）大膽預言，新國王上任恐不超過3個月，更稱「威廉是100分的候選人」。

綜合外媒報導，英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）今年6月才剛舉行登基70周年「白金禧」（Platinum Jubilee）慶典，卻在不久前(台灣時間9日凌晨)與世長辭，享耆壽96歲。當時女王明確表示，希望眾人支持她的兒子查爾斯成為國王，繼續替王室盡一份心力；如今，活躍於該國電視節目的靈媒戴維斯（Deborah Davies）卻暗示威廉王子會比預期的還快成為國王，稱「查爾斯並不會在位太久」。

她表示，「我不清楚查爾斯國王是否為合適人選，但他不會統治太久，可能只有兩到三個月，然後很快就會交接給其子威廉王子。」

她沒有說明確切原因可能是與死亡或特殊事件有關，過程只是不斷對威廉讚譽有加，強調「他將是一位偉大的國王、歷史上最好的國王，連女王都知道他和凱特會被選中，這位100分的候選人…」

報導指出，戴維斯還預測王室更迭可能會面臨一個過渡期，像是查爾斯將位置交給兒子時會遇到憲法危機，不過這些都毫無根據，沒有人敢肯定回答。