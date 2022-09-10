「阿Ben」白吉勝對《超級王牌棒球隊》下戰帖。（巨宸、民視提供）

運動實境秀《超級王牌棒球隊》掀復仇之戰，「阿Ben」白吉勝、「草爺」再下戰帖！阿Ben上回代表閃亮之星棒球隊參戰，以2分之差落敗，這回找來社會人士組成的業餘球隊「野球傻瓜」回來復仇，他說，「上次回去後檢討自己，每個禮拜三持續練球，一直都在準備，就為了再討回來一次！」

不過，「超級王牌棒球隊」在這場比賽狀況不太好，因為在賽前教練團告知，繼上週「格鬥天王」張景雄（刀哥）因傷退賽後，「泰拳天王」張莫也因故退出，球隊一下子少了2名球員，「體壇周子瑜」姜巧文直言，「很空虛，一度想轉身找刀哥，平常跟阿莫傳接球，現在也沒有了。」奧運射箭銅牌譚雅婷也相當落寞，「少了可以討論的對象，滿難過的。」舉重奧運金牌許淑淨感嘆，「少兩個少了一種感覺，加油聲也少很多。」就算在傷兵累累情況下，「超級王牌棒球隊」壓制對方攻勢急起直追，展現運動員精神，「不到最後永不放棄！」

「超級王牌棒球隊」曾對決「草爺」領軍的含羞草日記棒球隊，以一分飲恨，在訓練了3個月後向含羞草日記棒球隊再下戰帖。賽前「草爺」毫不留情對「超級王牌棒球隊」總教練黃忠義嗆聲，「上次只贏1分，這次我們贏3分就好！」超狂自信讓「東哥」也不甘示弱回，「你是宿醉嗎？」

然而二度對決讓「草爺」明顯感受到「超級王牌棒球隊」的超強進化，「整體進步我嚇到，上次他們失誤很多，但這次穩定性高很多，打擊也越來越強，非常驚奇！」

《超級王牌棒球隊》每周六晚間10點民視無線台開播、每周日晚間10點LINE TV播出、巨宸製作／超級王牌棒球隊官方YouTube每周三中午12點播出。