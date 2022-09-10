台鐵彰化員林=花壇段號誌故障，至今已達60小時，嚴重衝擊西部幹線，7萬旅客受影響，儘管目前已鎖定「元凶」，但問題始終無法完全修復，被問到到底何時可以修好，南下視察的交通部政務次長胡湘麟僅低調回「不敢說明天」。

台鐵號誌大當機，初步判定是電纜受到雜散電流影響，干擾訊號，導致平交道故障，但電流源頭仍未查明，10日中午更發生修好一分鐘，連慶祝照片都還沒拍，就再度故障糗事。

故障到底何時可以修好？交通部政務次長胡湘麟對此僅表示會盡全力修復，但不能保證明天可以完全修好。(圖／吳建輝攝)

受到號誌故障影響，西部幹線車次不斷延誤，有不少旅客甚至一等就是2小時，眼看問題始終無法解決，不僅交通部長王國材出面致歉，交通部政務次長胡湘麟與台鐵局長杜微也都親自前往現場視察坐鎮，還邀請大學教授與專家們來揪出原因。

被問到到底何時可以修復問題，恢復正常通車，胡湘麟只能無奈表示，關鍵在於晚上設備檢查結果，同仁們今天會盡最大努力來解決事情，但實在不敢說明天就可以(恢復)，會視情況調派公路運輸協助。

旅客也砲聲隆隆，有人表示北上到南下光等車就等了2個多小時，還有人不滿，火車誤點，車站卻完全沒有廣播，也沒有人說明狀況，完全不知道在搞什麼。