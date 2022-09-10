中天綜合台、中視熱播韓綜《Running Man》本週日(11日)播出ASTRO車銀優、文彬、尹產賀一起上節目，三位美男讓全昭旻好害羞。ASTRO的三位成員還透露對運動項目很有把握，像是文彬就很喜歡運動，家族中的姑姑還是摔角選手，爸爸則是田徑短跑選手，尹產賀也表示媽媽是健美選手，這讓《RM》成員也不甘示弱，紛紛搬出家人的運動專長，當宋智孝說出媽媽曾是國家代表隊的游泳選手時，眾人都非常驚訝，劉在錫就說：「我們認識智孝11年來真的都不知道，今年是對她了解最多的一年了。」

節目進行答題任務，藝人要回答有或沒有，其中一題是「我被戀人甩了後，曾窩囊地糾纏過對方」，車銀優則說出「有」，還提及是在國高中時期，因為太想念對方，就跑去找前女友，然後哭著求復合，池錫辰一聽反問：「那對方怎麼回答？」車銀優則說：「就復合了。」這個結果讓《RM》成員很不能接受，因為對他們來說根本是不可能的事，只要離開就不回頭，金鍾國也說曾為了女生哭，劉在錫卻趁機揶揄他：「你的眼睛太小，流淚也看不太出來吧。」這話讓成員們笑到不行。

「糾纏」話題似乎很引發共鳴，宋智孝透露也曾糾纏過人，劉在錫則不敢相信，宋智孝進一步分享：「曾在分手之後，某個瞬間情緒突然湧上，走到男友居住的大樓前，按了門鈴也不停晃動門把，傷心哭喊著開門。」後來她才發現自己走錯大樓。當集也公佈「懵瘋姐妹」宋智孝和全昭旻對男成員的喜歡排名，結果金鍾國被宋智孝排在第一，但全昭旻卻把他墊底，還說最討厭他，對此金鍾國很泰然：「你們看我根本不抱期望嘛。」集集爆笑的《Running Man》每週日晚間6點在中天綜合台播出，晚間10點中視頻道也能收看。