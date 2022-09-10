韋禮安今晚舉辦小巨蛋演唱會。（粘耿豪攝）

韋禮安今晚舉辦小巨蛋演唱會。（粘耿豪攝）

韋禮安「如果可以，我想和你明天再見」演唱會今（10日）起連2天在小巨蛋登場，共吸引2萬名歌迷欣賞；相隔7年2度攻蛋，他開場唱完〈See You on Monday〉說：「其實我剛剛在後面時還跟同事說『外面好像有點安靜』，不會我歌迷還這麼害羞吧？我都轉變成這麼不要臉的狀態，幸好你們很棒，謝謝大家願意在中秋節拋棄家人跟我一起過。」

演唱會2天票房完售，總票房進帳約4400萬，他提起自己每次看天團「五月天」的演唱會，五月天都會在台上講「你們真的很會搶票」感謝歌迷支持，笑稱這回終於輪到他說這句話，「原來這就是阿信的感覺，耶」。他等了7年再站上小巨蛋，不僅爸媽進場支持，交往約莫2年的女友也和親友團買票力挺，全程坐台下欣賞。

演唱會以「一天」為主題，安排31首曲目貫穿5個「時間段落」，每個時間都象徵他人生重要日子，包括深夜03點05分代表他的生日、早上07點29分是他參加《校園歌喉戰》奪冠的日期、下午02點15分是2015年他首度攻蛋、傍晚06點27分是他拿下第26屆金曲獎最佳新人、晚上09點10分則是他昨重回小巨蛋開唱，與歌迷回顧這些別具意義的日子，氛圍格外動人。

今開場舞台出現巨大的韋禮安側面投影，滿場萬名觀眾以為他將現身之際，韋禮安背著木吉他、站在位於觀眾席僅90公分高的小舞台上，演唱首張專輯的〈有沒有〉、〈而立〉等組曲揭幕，唱畢大喊「小巨蛋，Are you ready」，帶領9位樂手和4位弦樂手接著演出，氣氛瞬間嗨起來。