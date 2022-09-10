1名外送員日前將客人點的鹹酥雞放入機車後座保溫箱後，因香氣太香讓他不禁發文直呼：「為什麼鹹酥雞店家都要把餐點開的大大的，看起來又香又可口」，不過原PO表示他絕對沒有偷吃，貼文一出引熱議：「用紙袋就是怕水氣」、「不能封起來啊，會軟掉不好吃」、「綁起來一定是難吃」、「要吃熱的、脆的，請自己出門買」。

1名外送員於臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文，為什麼鹹酥雞店家都要把餐點開的大大的，看起來又香又可口，但他摸著良心告訴網友們：「不過，相信我，我定力很好」，並將餐點樣子拍下，畫面中可見，原PO將4包鹹酥雞放在保溫箱中，讓網友們直呼：「隔螢幕就能聞到陣陣的香氣」。

文章曝光後，網友們替原PO解惑：「用紙袋就是怕水氣」、「直接買一份自己要吃的」、「炸物不能封起來啊，會軟掉不好吃」、「幫客人試吃各一個，客人不會發現」、「綁起來一定是難吃，這種天氣冷掉的問題不是你的問題，綁起來軟掉，客人一定說你的問題」、「照綁！我的任務是保證食物完整、安全抵達，要吃熱的、脆的，請自己出門買」、也有人笑說，「先吃再說」、「忍不住你只能使出，餐損」、「先幫客人試毒」。

面對網友們的留言，原PO也回應，他只要遇到點鹹酥雞的客人時都，他都會將封口綁起，不然客人會很沒安全感，他表示先前也有一些店家，將餐點外面套一個大紙袋封口，並在外圍戳好幾個小洞，他認為這是個好方法，並再次澄清，雖然鹹酥雞非常誘人，但他是絕對不會偷吃的。