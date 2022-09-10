桃園平鎮有員警今偶遇先前曾犯竊盜案的街友，得知對方多日未進食，暖心送上月餅與熟食。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

中秋連假到來，桃園市觀音區一名患有輕微失智的93歲謝姓老婦今下午獨自外出，在街頭徘徊許久後走入派出所，員警查出其身分資訊，成功與其家屬取得聯繫，幫助她在中秋節當天返家團圓；平鎮區則有一名76歲彭姓街友，日前颱風來襲時竊取超商外雨傘遭函送法辦，今員警偶遇彭男，得知他已多日未進食，暖心送上月餅與熟食。

大園警分局指出，今日中午謝婦在觀音分駐所外徘徊，神情疲憊且眼神渙散，疑有失智情形，由於她只會說客語無法書寫，員警急忙到甘泉寺內找會說客語的民眾協助，順利查出其身分，隨即與其家屬聯繫上。

由於天氣炎熱，謝婦已於烈日下行走多時，警方深怕她體力不支，決定開車護送其返家，所幸有甘泉寺2名熱心民眾協助，才能成功查得謝婦資訊並安全返家，謝婦的家屬也表示，非常感謝警方幫忙。

另在平鎮區，日前軒嵐諾颱風襲台期間，彭男為躲避風雨，竟趁他人不注意，擅自拿走放在超商外的雨傘，被害人發現後報警追查，員警循線找到彭男，雖被害人事後不追究，但因竊盜案屬非告訴乃論，依規定仍要將他函送法辦。

承辦此案的員警今早巡邏經過承德公園，偶然發現彭男身影便上前關心，細問後發現，原來他已多日未進食僅飲水充飢，員警感到不捨，立即準備月餅與熟食讓他補充體力。

彭男透露，多年前離家後就過著流浪生活，至今從未和家人聯繫，已許久未感到如此的溫暖，尤其又適逢中秋節，沒想到能遇到暖心員警，讓他感到相當溫暖。