台北市長柯文哲10日回到家鄉新竹市，為民眾黨新竹市長參選人高虹安輔選，下午先到香山服務處進行座談，接著馬不停蹄帶著高虹安到波光市集掃街。柯文哲說，竹市是科技之都，高虹安有立院問政和國際大廠工作經驗，是新竹市長最佳人選。

針對前新竹市長林智堅回防新竹，高虹安說，聽到很多傳聞，指林智堅競選團隊加入沈慧虹的團隊，當然林智堅有選戰經驗，但兩個候選人屬性不同，團隊整合可能也需要時間。

另外，高也說，林智堅先前曾說留在桃園，跟「桃園三結義」的鄭運鵬、鄭文燦一起打好選戰，當時宣示要幫桃園，但現在他的戰場到底在新竹、桃園還是捍衛清白？讓大家摸不透他到底要做什麼，但無論如何，民眾黨竹市團隊無論在政見、跑基層，都會以自己步調來進行。

柯文哲則說，參選人還是最重要的，其他人都只是助選，也認為最後還是參選人自己的對戰，至於對竹市三腳督選情有何看法？柯文哲則說，「若問我當然是推薦高虹安，」他指竹市是台灣科技之都，高虹安有高學歷，又有有立院和國際大廠經驗，是新竹市長的最佳人選。