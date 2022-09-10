香港女神張柏芝和男星謝霆鋒有過一段婚姻，生下2個兒子Lucas和Quintus，離婚後張柏芝在2018年又秘密生下小兒子Marcus，至今生父身分仍成謎，而她也獨自扶養3子；最近張柏芝在社群分享12歲Quintus打拳模樣，她在一旁拍攝，網友發現他的五官和打拳氣勢都越來越像謝霆鋒。

張柏芝和謝霆鋒的二兒子Quintus目前已經12歲，9日她在IG限時動態分享陪著Quintus打拳的影片，畫面中Quintus不像一年前稚嫩模樣，五官越來越像謝霆鋒外，還長了小鬍子，活脫是個小大人；而Quintus面對鏡頭，不時搞怪耍寶，鏡頭外也不斷傳來媽媽張柏芝笑聲。

最近張柏芝在社群分享12歲Quintus打拳模樣，她在一旁拍攝，網友發現他的五官和打拳氣勢都越來越像謝霆鋒。(圖/ 摘自張柏芝IG)

有網友挖出謝霆鋒過去在戲劇作品或是社群上PO的打拳畫面，發現Quintus越來越像爸爸，髮型和五官都有謝霆鋒的影子。(圖/ 摘自微博)

許多網友看到Quintus打拳模樣，挖出謝霆鋒過去在戲劇作品或是社群上PO的打拳畫面，發現Quintus越來越像爸爸，髮型和五官都有謝霆鋒的影子，讓眾人都很驚訝，「真的是小謝霆鋒」、「雖然跟著媽媽長大，可是基因不騙人，有爸爸Man Power的感覺」、「小帥哥耶，長大不得了」、「已經長鬍子了耶」。

其實張柏芝和謝霆鋒的大兒子Lucas普遍被外界認為，神複製爸爸的高冷臉，氣質更有謝霆鋒的韻味，如今二兒子Quintus12歲就長鬍子，還打起拳來，讓不少人大讚「基因不騙人啊」、「爸爸是謝霆鋒，媽媽是張柏芝，這種外貌不意外」。