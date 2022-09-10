前立委鄭寶清參選桃園市長，遭民進黨開除黨籍，近來行程依然滿檔勤走基層。而最近有一份最新的民調指出，對於民進黨開除自行參選桃園市長的鄭寶清黨籍，有86％的民眾認為「民進黨會更分裂」，僅有8％的民眾認為「民進黨會更團結」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》9日對於「民進黨開除自行參選桃園市長的鄭寶清黨籍」進行了網路民調，截至10日20時，已有1.4萬人進行投票，有86％的民眾認為「民進黨會更分裂」、有8％的民眾認為「民進黨會更團結」、有5％的民眾認為「沒有意見」、另有1％的民眾認為是「其他狀況」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「這個善變走鐘的政黨？還有誰能夠讓人尊敬的？」、「反正早已名存實亡，之後估計分裂會越來越附上檯面了」、「我的看法是只要這次的選舉民進黨輸了，才會有真正的分裂，下架民進黨現在進行式」、「民進黨的元老都一個個離開，這個變成貪得無厭的民進黨了，失去當初是為言論自由跟反貪反權利的信念了」、「司馬昭之心，路人皆知」、「民進黨很愛說大話，不要到時沒當選又在牽拖一大堆理由」。