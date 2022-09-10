網紅「廖老大」屢屢在直播時語出驚人，他日前說可以將懷孕的女員工調職當清潔工，爆發爭議；台中市勞工局則證實，去年8月間確實有其公司的女員工投訴，指該公司歧視孕婦，但勞工局還沒進行雙方訪談，廖老大的琦玉集團即與該名員工和解，同年9月撤回該申訴案。

廖老大近日在網路直播時大談勞資問題，他說到，若員工懷孕請假，返回工作崗位後要將其調職當清潔工或警衛，且薪水要從原本的4萬5000元降到2萬5000元，引發抨擊。

台中市勞工局證實，廖老大的言論確實發生過，他旗下的琦玉集團去年8月就遭到勞工申訴，指稱有懷孕歧視問題，勞工局受理後，勞資雙方於9月達成和解，該名勞工才撤案。

勞工局強調，根據性別工作平等法規定，雇主不得因性別等因素，而對受雇者有薪資給付的差別待遇，且懷孕的女性員工復職後也應恢復原職為主；若雇主要對產後的女員工調職或調降薪資，則必須經雙方同意，否則就違反規定，可處理新台幣2萬至100萬元罰鍰。