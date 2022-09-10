陳美鳳扭動身軀，隱約露出堅挺半球。（羅永銘攝）

葉佳修（左起）、向娃、劉福助、方季惟今出席「愛傳承關懷演唱會」。（羅永銘攝）

昔日「軍中情人」方季惟凍齡現身。（羅永銘攝）

李明依（左）和廖威廉擔任演唱會主持人，默契絕佳。（羅永銘攝）

由新北市政府與台灣優質生命協會共同舉辦的第15屆「愛傳承關懷演唱會」今（10日）中秋佳節下午在新北市政府舉行，陳美鳳、劉福助、葉佳修、向娃、方季惟、廖威廉、李明依等眾多藝人一同共襄盛舉，並邀弱勢長者、身心障礙孩童以及社福團體等512人免費進場觀賞。而壓軸登場的陳美鳳也透露目前的感情狀態。

陳美鳳今天以一襲白色開洞裝性感亮相，66歲的她保養得宜，日前更傳出有新歡，受訪時談到感情現況，她否認有對象：「如果有你們就拍到了啊。」不斷強調「就是沒有」，若未來有另一半會公開？離婚6年的她覺得現在談戀愛OK，不要結婚就好，「所以有拍到就算，沒拍到就不算。」回答頗耐人尋味。

而她七夕情人節在臉書曬出背後環抱「玖壹壹」成員春風的親密合照，引發熱議。陳美鳳昨形容春風非常客氣，很尊重資深長輩，「因為他說我很像他媽媽，他媽媽在40幾歲就不在了。」似乎擔心與小31歲的春風鬧烏龍緋聞，解釋春風說看到她很有媽媽的感覺，所以要求合照，「還有很多人說是小鮮肉，不是啦，我已是他『母』了啦。」

此外，台灣優質生命協會的副理事長陳亞蘭日前以《嘉慶君遊台灣》入圍男主角，向娃透露他們有個群組，裡面成員曾國城、黃子佼、陳亞蘭以及郭子乾都入圍金鐘獎，秘書長紀寶如更高興地說：「誰會得都不敢說，但都是我們台灣優質生命協會的理監事。」

余天、李亞萍的二女兒余苑綺上月病逝台北榮總，身為余天弟媳的紀寶如透露，一早就收到李亞萍傳來的中秋快樂貼圖，收到訊息後很感動，卻不知道應該要回傳什麼安慰對方，但預計下周要去探望余家。向娃同樣收到李亞萍的訊息，「我也回祝福給她，祝福中秋節闔家健康平安，但是不敢說『快樂』。」

而余天多年好友劉福助則表示有打電話關心，「電話拿起來就凍未條（受不了）」，畢竟他看著余家兒女長大，雖然會擔心，但感慨好像也幫不上什麼忙，只能「順其自然」。