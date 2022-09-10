前新竹市長林智堅。（資料照片）

今天是中秋連假第二天，民進黨的臉書粉絲專頁稍早貼出一張集合了總統、部會首長以及現任或即將參選的縣市首長照片，祝大家中秋佳節愉快。不過，網友發現，裡面竟沒有痛失台大和中華大學兩個碩士學位、棄選桃園市長要去「戰清白」的林智堅！讓人感覺世態炎涼啊！

「月圓人團圓，中秋佳節快樂」。民進黨稍早發文問及，今天是中秋連假第二天，大家準備去哪裡度假、吃月餅呢？並歡迎大家留言分享，最後更不忘提醒大家，出門遊玩要記得注意安全，也別忘了落實防疫措施！該文並配了一張集結了總統、部會首長以及現任或即將參選的縣市首長照片。

從照片最上方來看，由左至右分別是行政院長蘇貞昌、總統蔡英文、副總統賴清德以及立法院長游錫堃。第二排由左至右則為基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲。

PTT網友發現，賀卡裡面怎沒有剛剛失去兩個碩士的林智堅？不是說好桃園三結義？還力挺林智堅「戰清白」？黨主席才在說全體選對會一樣支持林智堅，賀卡上就沒了林智堅 佳節時，份外讓人感覺世態炎涼啊！