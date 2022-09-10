外貿協會「台灣精品形象概念店」首次搶進日本關西，將自即日起至10月28日快閃大阪梅田蔦屋書店；集結來自26家臺灣品牌、逾70件產品，打造臺灣風格展示屋，搭配台灣精品於日本樂天的電商市集跨國銷售，突破國際旅遊限制，讓日本消費者親身感受臺灣魅力。

貿協指出，大阪概念店突破傳統展示型態，以樣品屋形式融合三大主題情境Work Wisely（行動辦公室）、Living Better（舒適生活）、Feel TAIWAN（感受臺灣），運用26家台灣精品獲獎產品結合影音互動，直達臺灣熱門景點的任意門裝置。「創新」特質亦獲蔦屋書店支持，特別聯合設置「臺灣叢書展」，讓無法來臺的日本消費者玩好玩滿。

此外，台灣精品更攜手日本樂天同步舉辦電商聯展市集，採用日本市占率高的樂天生態圈優惠導購，消費者在概念店實際體驗後，即可至手機一鍵下單，臺灣直送包裹快速到家，包括Innergie C6 Duo急速充電器、LUFTQI便攜式空氣淨化器、:dc克微粒立體口罩、ible穿戴式負離子空氣清淨機等商品詢問度均高。 貿協強調，除了東京、大阪兩地的台灣精品形象概念店，亦將參與9月17日至18日的東京「Taiwan Plus生活節」，持續刷新日本對臺灣的關注熱度。