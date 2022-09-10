【佩潔氣象報報】中颱梅花逼近 最快明清晨發海警!│中視新聞 20220910

今年第12號颱風「梅花」今日下午2點升級成中度颱風，由於其移動速度不快，中秋假期台灣各地的天氣大致晴到多雲，但可別因此掉以輕心，氣象局表示，明日受到外圍環流影響，北部及東半部要注意降雨，估計明日清晨至上午會發布海上颱風警報。

氣象局指出，今晚開始北部及東北部雲量漸增，大台北、東北部山區及基隆北海岸有零星陣雨，明日受到颱風外圍環流影響，北部及東半部有局部陣雨，北部和宜蘭山區及基隆北海岸有大雨機率，其他地區則是多雲到晴，午後有雷陣雨的天氣。

氣象局資料顯示，明日受到颱風外圍環流影響，北部及東半部有局部陣雨。 （圖／擷取自氣象局官網）

明日溫度方面，清晨北部及宜花低溫約22到24度，中南部及台東低溫則在25度左右，白天北部及宜蘭高溫略降，大約在28、29度，預估其他地區的高溫約32、33度。

據氣象局資料顯示，中颱「梅花」下午2時位於鵝鑾鼻東方550公里海面上，今晚至明日向西北前進，後天開始導引氣流減弱，移速會更慢，預計下周在台灣東部外海滯留，下周三朝北加速，下周四才會遠離台灣，對台灣的影響程度仍有待觀察。

氣象局預報員陳伊秀表示，預估明日清晨至上午之間，就會發布海上颱風警報，至於是否發布陸警，得視「梅花」未來的路徑及暴風半徑而定。預估其外圍雲系周日到下周四（9/11-9/14）會為北部及東半部帶來局部陣雨，北部雨勢較為顯著。

氣象局指出，下周一至下周三（9/12-9/14）梅花颱風與台灣最接近。 （圖／FB報天氣 - 中央氣象局）

臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》發文表示，受到颱風外圍環流偏北風影響，周日到下周三（9/11-9/13）位處迎風面的北部、東北部及中部山區有陣雨，北部、東北部山區有可能達到大雨或豪雨等級。