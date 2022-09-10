藝人楊丞琳7月在大陸綜藝節目中表示「吃海鮮是奢侈的」，內政部在臉書宣導反詐騙，列出7個「笑死」造句，但最後一句卻是「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，明顯在酸楊丞琳，引發爭議；而後內政部將爭議句子刪除，強調並沒有揶揄的意思。資深媒體人李艷秋認為，為什麼政府部門及側翼網軍會選楊丞琳進行霸凌？ 那是因為楊丞琳是藝人，有知名度、沒有政治勢力撐腰，是最軟的柿子。

李艷秋9日在臉書粉專中表示，笑死！政府集體霸凌楊丞琳，羞不羞？楊丞琳「吃海鮮奢侈說」，發生的時間是在兩個月前，說的是她自己年少時家庭的狀況，結果她卻成了詐騙的範例，內政部發梗圖來教育大眾，台灣吃海鮮不奢侈，不要被楊丞琳騙了，以為台灣吃海鮮很貴。

李艷秋接著表示，內政部發難之後，政府部門爭相霸凌楊丞琳，既然「大人」都表態了，側翼網軍更是一湧而上。至於為什麼會選楊丞琳？為什麼從上到下把楊丞琳往死裡打？李艷秋認為，不外幾個因素：1.楊丞琳嫁給大陸人；2.楊丞琳在大陸發展事業；3.楊丞琳是藝人，沒有政治勢力撐腰；4.藝人有知名度，立刻可以吵成大新聞；5.藝人多半不知如何處理政治引發的霸凌，是最軟的柿子。

李艷秋認為，民進黨的傲慢與蠻橫越演越烈，從蘇揆開始，對不同意見者的口氣態度凶狠嚴厲，對弱小的就集體霸凌、對有實力的就集體鬥毆，台灣善良美好的人心掩蓋在疾言厲色中。總統蔡英文曾說過「沒有人需要為自己的認同道歉」「捍衛言論自由是堅定不移的立場」「執政要謙卑謙卑再謙卑」，這才是詐騙的最佳範例，當然別忘了在前面加上兩個字「笑死」。