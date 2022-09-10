據勞動基金運用局公布指出，勞動基金截至今年7月為止規模達5兆4315億元，其中規模最大的新制勞退基金規模達3兆4518億元、虧損5.78％，勞動部勞動基金運用局近日公布明年預算書，預估新制勞退報酬率達3.83％、1382.32億元，其中主要投資在台股的「國內權益證券」部分，預估資產收益達5.69％、收益數達451.44億元。

預算書指出，新制勞退明年銀行存款將配置10％、預估營運量達3606.33億元、報酬率達0.41％，國內債務證券配置9％、預估營運量達3245.7億元、報酬率達1.22％，國內權益證券配置22％、預估營量達7933.94億元、報酬率達5.69％。

至於新制勞退海外部分，國外債務證券配置19％、預估營運量達6852.04億元、報酬率達1.24％，國外權益證券配置26％、預估營運量達9376.47億元、報酬率達5.20％，國外另類投資配置14％、預估營運量達5048.87億元、報酬率達6.02％。

基金局指出，新制勞工退休基金參考過去各類資產報酬率，預估未來國內外經濟發展及金融情勢變化對各類資產報酬率影響，按權重加權推估各運用項目預期報酬率，也會運用「資產配置模擬系統」模擬不同風險承受度下，設算基金可能達成數種接近效率前緣的資產配置投資組合，再衡酌各資產項目市場規模、未來走勢、現有部位、人力能量及達成配置可行性等微幅調整，以決定出能兼顧報酬及風險基金最適資產配置。