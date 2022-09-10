台鐵員林到花壇站間平交道號誌從中秋連假前發生故障，至今仍未完成修復，影響中秋連假旅客輸運。審計部調查質疑，台鐵2015年起推動的鐵路行車安全改善6年計畫與2017年推動的台鐵電務智慧化提升計畫，並未達到政策成效。

台鐵局回應，後續將持續於每季誤點改善小組會議中，檢討分析列車誤點原因，並研提改善措施。

台鐵局2015年起推動鐵路行車安全改善6年計畫，2017年再追加推動的台鐵電務智慧化提升計畫，盼改善行車設施、系統與車輛，希望提升整體運量、營運安全，並提高列車速度與運能，增進列車準點率。

但根據台鐵局統計，2021年度客運列車抵達終點站延誤超過5分鐘者，總計3374次，影響1萬4531班次，總延誤時間17萬3215分鐘。而其中就有2674次延誤（占79.25％）的誤點主因是「設備故障」。

其次，導致客運列車延誤原因，分別是慢行425次（占12.6％）、不可空因素264次（占7.82％）、出軌11次（占0.33％）。

審計部認為，相關統計證明，台鐵相關營運改革計畫執行至今，尚未能有效改善因設備故障導致列車延誤情形。